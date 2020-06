Canada: Premierul Trudeau a ingenunchiat la o manifestatie impotriva rasismului (Video)

Ziare.

com

Purtand o masca de protectie, Justin Trudeau a ingenunchiat de mai multe ori, ultima oara timp de 8 minute si 46 de secunde, perioada de timp in care George Floyd a suportat presiunea genunchiului politistului alb Derek Chauvin pe gat si care i-a provocat moartea.Prim-ministrul canadian s-a alaturat manifestantilor adunati in fata cladirii Parlamentului pentru a aduce un omagiu afro-americanului a carui moarte a starnit o miscare mondiala de revolta si proteste. Trudeau a fost insotit de ministrul responsabil cu familia, Ahmed Hussen, informeaza AFP.Imbracat cu o camasa alba si pantaloni negri, Justin Trudeau a tinut in maini un tricou negru pe care era scris cu alb "Viata negrilor conteaza", oferit de manifestanti.Premierul nu s-a adresat multimii, dar a dat din cap de cateva ori in semn de aprobare, aplaudand discursurile rostite la microfon in care au fost rostite sloganuri precum "Viata negrilor conteaza" si care cereau "schimbare acum"."In ultimele saptamani, am vazut ca un numar mare de canadieni si-a dat seama brusc ca discriminarea este o realitate traita de prea multi din concetateni si ceva ce trebuie sa inceteze", declarase mai devreme in cursul zilei de vineri Trudeau."Exista prea mult rasism in toata lumea, in Franta, in Statele Unite, in Canada. Este important sa ne opunem daca vrem o schimbare", a declarat pentru AFP Stephane Kribodo, unul dintre protestatari.Mai multe mii de persoane au demonstrat impotriva rasismului si a violentei politiei in Toronto, dar si in alte orase din Canada.