Cel mai puternic executiv roman din domeniul aviatiei s-a retras din functie. Calin Rovinescu a condus Air Canada timp de 12 ani

Calin Rovinescu a fost cel mai puternic executiv roman din industria aviatiei. Directorul general adjunct si directorul financiar de la Air Canada, Michael Rousseau va ocupa postul detinut de roman.In semn de multumire si recunostinta pentru activitatea sa, primul Airbus A220 Air Canada a fost inmatriculat C-GROV (inescu) iar numele, functia si perioada in care Rovinescu a condus compania canadiana au fost insemnate in partea frontala a acestui avion."M-am bucurat de o relatie unica si foarte speciala cu Air Canada timp de peste trei decenii. Mai mult decat orice altceva in cariera mea, sunt foarte mandru de transformarea companiei in ultimii 12 ani in care am facut din Air Canada una din cele mai mari companii aeriene ale lumii si un campion global pentru Canada", a declarat Calin Rovinescu, in decembrie 2020, cand s-a anuntat plecarea sa din functie.Nascut la Bucuresti in 1955, Calin Rovinescu a fost numit la conducerea Air Canada in luna aprilie 2009, dupa ce inainte a fost vicepresedinte pentru corporate development and strategy si director de restructurare la Air Canada. Calin Rovinescu a emigrat in Canada la varsta de 5 ani, iar in 2016 a fost desemnat cel mai bun CEO al Canadei.