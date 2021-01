Coronavirus: Un prim caz de contaminare cu tulpina sud-africana a fost depistat in Canada

"Alberta a detectat primul sau caz al variantei sud-africane a COVID-19", a anuntat pe Twitter sefa pentru sanatate publica a provinciei din vestul Canadei, Dr.Deena Hinshaw.Persoana infectata, care a calatorit recent in strainatate, a fost plasata in carantina. "Nimic nu ne permite sa spunem la ora actuala ca virusul a contaminat alte persoane", a adaugat ea.Aceasta depistare, ce nu a fost confirmata vineri seara de autoritatile federale, intervine la cateva saptamani dupa ce Canada a anuntat, la sfarsitul lui decembrie, ca a intregistrat primele cazuri de contaminare cu varianta de coronavirus care circula in Regatul Unit, considerata mai transmisibila. Ottawa a suspendat imediat toate zborurile provenind din aceasta tara, suspendare ridicata miercuri.Canada se confrunta din decembrie cu o puternica accelerare a pandemiei, care a dus inclusiv la reimpunerea carantinei in cele mai afectate doua provincii: Ontario si Quebec. In provincia francofona, o interdictie de circulatie pe timpul noptii - prima din Canada de la inceputul pandemiei - va intra in vigoare sambata seara.Ottawa a dat unda verde pentru vaccinurile Pfizer-BioNTech si Moderna si a lansat la mijlocul lui decembrie o campanie de vaccinare istorica.Canada, tara cu 38 de milioane de locuitori, a inregistrat pana vineri peste 640.000 de cazuri de coronavirus si aproape 16.700 de decese de COVID-19.