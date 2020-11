Frontierele Canadei vor ramane inchise, pana pe 21 ianuarie, pentru strainii a caror prezenta nu este considerata esentiala

Din luna martie, calatorii care sosesc in Canada, indiferent daca sunt sau nu canadieni, sunt supusi unei carantine obligatorii de 14 zile pentru a preveni raspandirea noului coronavirus.La randul sau, granita Canadei cu Statele Unite ramane inchisa pana pe 21 decembrie, ca parte a unui acord bilateral separat cu Washingtonul. Sunt permise doar comertul cu bunuri si marfuri, precum si calatoriile considerate esentiale. Inchiderea celei mai lungi frontiere terestre din lume a fost decisa in martie si ar putea fi prelungita dupa 21 decembrie, a declarat guvernul canadian intr-un comunicat.Executivul canadian spune ca "va fi in masura" din 21 ianuarie sa armonizeze posibilele prelungiri ale inchiderii frontierelor intre Statele Unite si alte tari din lume, precum si decizia referitoare la carantina obligatorie.Ottawa a anuntat, de asemenea, crearea unui cadru pentru "examinarea cererilor din partea organizatiilor sportive de amatori de inalt nivel care doresc sa organizeze" evenimente precum "campionate mondiale, calificari olimpice sau paralimpice, precum si Cupe mondiale". Comunicatul de presa nu specifica evenimentele in cauza.Orasul Edmonton din Alberta (vestul tarii) doreste sa gazduiasca la sfarsitul lunii decembrie Campionatele mondiale de hochei pentru junior intr-un balon etans, asa cum a procedat toamna aceasta pentru sfarsitul sezonului ligii nord-americane de hochei pe gheata.De la inceputul lunii iunie, cetatenii straini se pot alatura familiilor care locuiesc in Canada daca sunt soti, copii, parinti sau tutori legali ai cetatenilor canadieni. In caz contrar, sunt admise doar persoanele a caror prezenta este considerata esentiala, asa cum este cazul anumitor angajati.Incepand cu 2 noiembrie, persoanele care participa la un proiect-pilot in Alberta privind alternativele la carantina sunt scutite de la respectarea masurilor de izolare. Acesti calatori sunt testati pentru COVID-19 cand ajung in provincie printr-o anumita trecere a frontierei terestre sau la aeroportul din Calgary si, daca rezultatul este negativ, sunt scutiti de carantina, cu conditia sa fie testati din nou peste o saptamana.Pana duminica, Canada a inregistrat peste 360.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si peste 12.000 de decese.