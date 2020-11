Canada interzice exportul mai multor medicamente catre Statele Unite

Aceasta interdictie este impusa intr-un moment in care o reforma promovata de presedintele in exercitiu Donald Trump intra in vigoare luni in Statele Unite pentru a permite importul de medicamente din strainatate cu scopul de a reduce preturile.Aceasta va permite in special farmacistilor si angrosistilor sa importe, vrac, anumite medicamente eliberate pe baza de reteta destinate pietei canadiene, a explicat ministrul canadian al sanatatii intr-un comunicat de presa.Aceasta masura "a primit un sprijin semnificativ din partea SUA, iar orice adoptare de catre industrie ar exacerba problema actuala a penuriei de medicamente in Canada", se mentioneaza in comunicat."Sistemul nostru de ingrijire a sanatatii este un simbol al identitatii noastre nationale si intentionam sa il protejam", a declarat Patty Hajdu, ministrul sanatatii din Canada, care a anuntat adoptarea vineri a unui decret in acest sens.Canada este o piata mica, ce reprezinta 2% din vanzarile mondiale de medicamente, comparativ cu 44% cat reprezinta SUA. In Canada, 68% din medicamente sunt procurate din strainatate, potrivit ministerului. Din 2017, pentru aproape jumatate (44%) din medicamentele vandute in Canada s-a inregistrat o penurie "cel putin o data", a indicat Sante Canada.Pandemia de COVID-19 a crescut cererea pentru unele medicamente in Canada, facand in continuare mai dificila aprovizionarea cu medicamente conform necesitatilor. Ordinul executiv acopera toate medicamentele ce pot fi importate in vrac in SUA, precum si cele utilizate in tratarea virusului, substantele biologice si cele reglementate.Interdictia se aplica companiilor farmaceutice, angrosistilor si distribuitorilor canadieni care detine autorizatie de vanzare. Aceste companii vor fi, de asemenea, obligate sa furnizeze informatii ministerului de resort, pentru a-i permite acestuia sa evalueze riscul unei penurii in Canada.Medicamentele sunt mai scumpe in SUA decat in Canada. Cu toate acestea, preturile din Canada sunt mai mari decat in marea majoritate a celorlalte tari industrializate.Presedintele ales Joe Biden a promis mai multe masuri pentru scaderea pretului medicamentelor in SUA. El intentioneaza in special sa permita managerilor programului de asigurari de sanatate publica pentru cei cu varsta de peste 65 de ani (Medicare) sa negocieze preturile cu producatorii sau sa permita pacientilor sa comande medicamente in strainatate.