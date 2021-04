Vila uriasa a "mogulului" pornografiei online, distrusa intr-un incendiu la Montreal

Incendiul a izbucnit si a distrus intreaga proprietate situata pe o suprafata de 5.000 mp si compusa din opt dormitoare, sapte bai si patru sali de dus, un teren de baschet care poate servi drept sala de petreceri, un garaj si o piscina."Nu ma mira (incendiul). Acest conac nu era foarte popular in cartier", a declarat pentru La Presse un vecin al "regelui" pornografiei online.Construirea resedintei in anul 2016 a starnit controverse la Montreal, dupa ce Feras Antoon a taiat 220 de copaci. Aceste taieri au facut obiectul unui proces initiat de municipalitate, insa instanta a aprobat taierile, relateaza Le Parisien Feras Antoon, propietarul compania Mindgeek care detine sute de marci de site-uri porno in afara de Pornhub, a intrat in atentia ziarului New York Times, in luna decembrie. Ziarul a scris, in special, ca Pornhub permite publicarea videoclipurilor cu minori si violuri. New York Times a intervievat si victime care au spus ca au ajuns pe platforma fara consimtamantul lor, unele incercand sa se sinucida. Pornhub a anuntat cateva zile mai tarziu ca elimina continutul utilizatorului "neconfirmat".