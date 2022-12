Mai multe accidente dupa trecerea la ora de iarna - explicatia specialistilor

Accidentele rutiere sunt mai frecvente in primele doua saptamani dupa trecerea la ora de iarna, potrivit statisticilor colectate in ultimii cinci ani de o companie de asigurari auto din British Columbia, o provincie din vestul Canadei.

Reprezentantii companiei au prezentat, miercuri, un studiu care arata ca astfel de incidente sunt mai frecvente cu 16% in primele doua saptamani de tranzitie catre iarna, scrie lapresse.ca.

Rezultatele sunt, aparent, paradoxale, pentru ca trecerea la ora de iarna inseamna somn in plus. Totusi, autorii studiului sustin ca 30% dintre soferi "supracompenseaza", somnul in plus prin diverse activitati pana la ore mai tarzii.

"Multi dintre noi ne imaginam ca ne putem culca mai tarziu, insa ajungem de fapt sa ne simtim mai obositi si sa nu mai fim atenti", a precizat John Vavrik, psihologul companiei de asigurari auto.

Astfel, asiguratorii canadieni sustin ca neatentia soferilor ar putea duce la adevarate tragedii, cerandu-le acestora sa se concentreze mai mult in noaptea de 2 spre 3 noiembrie.

Pentru a ajunge la aceste rezultate, firma a comparat numarul accidentelor petrecute inainte si dupa trecerea la ora de iarna, din 2006 pana in 2010, a mentionat purtatorul de cuvant al companiei, Lindsay Olsen.

