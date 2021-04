Majoritatea persoanelor care lucreaza de acasa, ''la fel de productive'' ca la birou, releva un studiu canadian

Aproape o treime (32%) dintre salariatii canadieni, echivalentul a 3,1 milioane, au efectuat "cea mai mare parte" din orele de munca de acasa in prima parte a anului, fata de doar 4% in 2016, a precizat acest studiu al Institutului de Statistica din Canada Mai mult de jumatate (58%) dintre noii telemuncitori au declarat ca au realizat "aproape" aceeasi cantitate de munca, iar circa un sfert (32%), mai mult. Restul de 10% au indeplinit "mai putina munca" acasa decat la birou.Per ansamblu, productivitatea in cazul telemuncii a fost mai ridicata in administratia publica, in special in domeniul asistentei medicale, decat in industriile producatoare de bunuri.Institutul de Statistica din Canada nu a constatat diferente semnificative intre barbati si femei sau in functie de varsta, de studii, de situatia materiala sau de profesia participantilor. Per ansamblu, 35% dintre toti noii telemuncitori si jumatate din personal , au declarat ca au efectuat un numar mai mare de ore zilnic. Cu toate acestea, 3% au declarat ca lucreaza un numar mai mic de ore.Si 80% dintre noii telemuncitori au precizat ca ar prefera sa munceasca "cel putin jumatate din timpul de lucru de acasa dupa terminarea pandemiei".Persoanele aflate in telemunca si care considera ca sunt mai productive la domiciliu decat la locul de munca au indicat intr-un procent mai mare ca prefera sa lucreze "cea mai mare parte sau toate orele de acasa" in comparatie cu ceilalti telemuncitori, se mai spune in studiu.In schimb, majoritatea cadrelor didactice (54%) prefera sa revina in clase pentru cea mai mare parte a timpului dupa terminarea pandemiei, un procent de trei ori mai mare in comparatie cu ceilalti telemuncitori.Analiza a fost realizata plecand de la datele referitoare la populatia activa in Canada in luna februarie. Studiul s-a limitat la salariatii care muncesc pentru acelasi angajator cel putin din martie 2019 sau cel putin cu un an inainte de intreruperea activitatilor economice, la jumatatea lui martie 2020.