Zeci de persoane au murit subit, in Canada: "Credem ca la majoritatea deceselor a contribuit caldura"

Doua sectii de politie ale jandarmeriei regale a Canadei din zona Vancouver au anuntat separat ca cel putin 69 de persoane au murit brusc de luni, dupa ce o "cupola de caldura" istorica a lovit vestul Canadei si Statele Unite "Credem ca la majoritatea deceselor a contribuit caldura", se afirma intr-o declaratie a politiei, care adauga ca cea mai mare parte a victimelor este reprezentanta de persoane in varsta.Metropola canadiana de pe coasta Pacificului a inregistrat in ultimele cateva zile temperaturi de peste 30 de grade Celsius, cu mult peste temperatura obisnuita de 21 de grade din acest sezon.Un record de caldura a fost doborat luni in Lytton, o localitate situata la nord-est de Vancouver, unde mercurul termometrelor a urcat luni la 47.9 grade Celsius.