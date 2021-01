Cea mai mare asociatie a companiilor aeriene din Canada se declara "frustrata" de noile reguli de testare COVID impuse de guvern

"In ultimele sase luni, am cerut guvernului sa colaboreze cu industria pentru a pune in aplicare strategia nationala de testare. Scopul (programele recente ale proiectului pilot) era sa evitam o abordare si implementare grabite, ceea ce este exact ceea ce vedem acum", a declarat Mike McNaney, presedinte si CEO al Consiliului National al Companiilor Aeriene din Canada."Ceea ce face ca acest lucru sa fie atat de frustrant pentru noi este ca am fi putut evita ceea ce urmeaza sa experimentam daca am fi intreprins actiunile pe care le-am solicitat in ultimele luni", a adaugat seful grupului industrial care reprezinta companiile precum Air Canada, Air Transat si WestJet.McNaney a reactionat astfel la anuntul de joi al guvernului condus de Justin Trudeau conform caruia oricine calatoreste in Canada cu avionul incepand cu 7 ianuarie va trebui sa prezinte un test negativ COVID-19 PCR efectuat in termen de trei zile pana la plecare, pentru a putea fi lasat sa urce la bord. Noile reguli nu se aplica calatorilor care intra in Canada prin frontierele terestre sau maritime.Mai mult, turistii care merg in Canada ar putea fi fortati sa intre in carantina intr-o unitate federala, daca guvernul considera ca au planuri de izolare inadecvate, pentru 14 zile de la sosirea lor."Aceste noi masuri vor oferi un alt nivel de protectie canadienilor, pe masura ce vom continua sa evaluam riscurile privind sanatatea publica si sa lucram pentru a limita raspandirea COVID-19 in Canada", a declarat joi ministrul transporturilor, Marc Garneau, intr-un comunicat."Canadienii care calatoresc in prezent si se intorc in Canada in curand ar trebui sa inceapa imediat sa pregateasca un test COVID-19, pentru a evita intarzierea intoarcerii lor in Canada. Canadienii care intentioneaza sa calatoreasca in strainatate ar trebui sa ia in considerare modul in care vor indeplini aceste cerinte inainte de plecare", se adauga in comunicat.Sa prezinti un test COVID-19 negativ inainte de a zbura in Canada nu schimba faptul ca turistii trebuie sa intre si in carantina timp de 14 zile dupa sosirea lor.Primele detalii au fost facute publice la o zi dupa ce ministrii au anuntat ca un test PCR negativ va fi in curand necesar pentru a intra in Canada prin frontierele aeroportului.Dar, potrivit lui McNaney, companiile aeriene inca se confrunta cu faptul ca guvernul inc nu a lansat nici acum textul cuprinzator al modificarilor reglementate, ceea ce inseamna ca nu este clar modul in care aceste noi reguli vor fi impuse.De exemplu, McNaney spune ca societatile aeriene trebuie sa stie ce tip de documente vor trebui sa arate calatorii, lista centrelor de testare straine aprobate si ce trebuie sa faca daca un calator vine in Canada dintr-o zona in care este dificil sau imposibil sa faca un PCR Test."Nu este suficient timp aici pentru a ne asigura ca acest lucru este implementat in mod eficient si la fel de corect pe cat ar trebui sa fie", spune el.Seful Consiliului Companiilor Aeriene a mai spus ca exista ingrijorari in randul angajatilor companiilor, care probabil nu vor avea timp sa fie pregatiti complet inainte ca noile reguli sa intre in vigoare saptamana viitoare, din cauza termenului scurt. El a spus ca angajatii vor fi, de asemenea, probabil obligati sa se ocupe de calatorii frustrati care nu au auzit de noile obligatii si carora li se va spune ca, din cauza noilor reglementari, nu vor putea zbura in ziua respectiva.In aceasta saptamana, ministrul finantelor din Ontario, Rod Phillips, a demisionat din functie, dupa ce presa a dezvaluit ca a calatorit in Caraibe la mijlocul lunii decembrie, guvernul sau descurajand locuitorii din provincia canadiana Ontario sa efectueze orice calatorie neesentiala.