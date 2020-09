O noua metoda de testare a COVID-19, verificata de medicii canadieni

In loc de tampoanele introduse in nas si gat, cei care se prezinta la test trebuie sa faca gargara. Noua metoda este testata in provincia Columbia Britanica de pe Coasta de Vest.Expertii sanitari spun ca este o procedura sigura, la fel de precisa ca aceea care foloseste tampoanele nazale si bucale. La teste este folosita apa sterila, colectata apoi in eprubete.Potrivit specialistilor, noua metoda este suportata mai usor, in special de catre copii, care se sperie de multe ori cand sunt folosite tampoanele.Un alt motiv pentru care noul procedeu are ca prioritate copiii si adolescentii este ca exact in randul acestor categorii de varsta se inregistreaza cea mai rapida crestere a cazurilor.