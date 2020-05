"Operatiunea Inspiratie" incheiata tragic: Un avion s-a prabusit in Canada

Ziare.

Accidentul a avut loc in timpul unui eveniment destinat cresterii moralului populatiei afectate de pandemia noului coronavirus, conform informatiilor furnizate de armata canadiana, informeaza AFP si Reuters."Cu inima grea va anuntam ca un membru al echipajului Snowbirds al fortelor canadiene a decedat si un altul a suferit rani", a anuntat duminica pe Twitter patrula canadiana acrobatica supranumita Snowbirds.Sursa citata a precizat ca viata persoanei ranite nu este in pericol.In cursul dupa-amiezei de duminica, aviatia regala canadiana anuntase prabusirea unui avion al patrulei in apropiere de localitatea Kamloops, din provincia vestica Columbia Britanica, situata la aproximativ 450 km est de Vancouver.Aparatul de zbor s-a prabusit la scurt timp dupa decolarea, impreuna cu un alt avion, de pe aeroportul din Kamloops. Avionul s-a prabusit pe o casa. In fotografiile publicate in cursul dupa-amiezii de saptamanalul local Kamloops se pot vedea resturile aparatului in flacari in apropierea casei, care a luat si ea foc partial.Cele doua avioane erau programate sa survoleze, duminica, provincia Columbia Britanica, in cadrul unui turneu intitulat "Operatiunea Inspiratie" (Operation Inspiration), lansat la inceputul lunii mai, un tribut adus eforturilor canadienilor care se confrunta cu pandemia COVID-19.Patrula formata din noua avioane si-a propus sa survoleze la altitudine joasa, lasand in zbor dare de fum alb, principalele orase din Canada, de la est la vest. Turneul a inceput in provincia Noua Scotie.In octombrie 2019, un avion cu reactie al patrulei acrobatice Snowbirds s-a prabusit intr-o zona nelocuita, cu putin timp inaintea unui spectacol aerian din orasul american Atlanta. Atunci, pilotul a reusit sa se catapulteze si a supravietuit accidentului