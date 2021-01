Premierul Trudeau "frustrat" de incetineala campaniei de vaccinare anti-COVID in Canada

Guvernul canadian a distribuit pana in prezent 424.500 de doze de vaccinuri Pfizer-BioNTech si Moderna - singurele autorizate pana prezent in Canada - provinciilor si teritoriilor, responsabile cu campania de vaccinare, potrivit datelor oficiale.Acestea au administrat insa numai circa 148.000 de doze de vaccin, potrivit presei locale."Cred ca toti canadienii, inclusiv eu, sunt frustrati" de aceasta situatie, a declarat Justin Trudeau in prima sa conferinta de presa dupa vacanta de sfarsit de an."Nu vrem sa vedem vaccinurile in congelatoare, vrem sa le vedem in bratul canadienilor vulnerabili", a spus el.Justin Trudeau urmeaza sa discute joi cu omologii sai din cele 13 provincii si teritorii despre "ce poate face in plus guvernul federal pentru a le ajuta sa vaccineze canadienii cat mai rapid posibil", a precizat prim-ministrul."Este momentul sa acceleram" campania de vaccinare, a insistat el, aratandu-se optimist ca, "pana la sfarsitul lui septembrie, toti canadienii vor fi vaccinati".Canada, tara cu 38 de milioane de locuitori, a comandat si plasat pe lista de optiuni peste 400 de milioane de doze de vaccin de la sapte grupuri farmaceutice.Tara, unde propagarea coronavirusului s-a accelerat de la inceputul lui decembrie, numara marti peste 5.600 de cazuri noi de COVID-19, ridicand totalul la 617.065 si mai mult de 16.000 de morti.Provincia cea mai lovita de pandemie, Quebecul intentioneaza sa impuna "un nou lockdown total" celor 8 milioane de locuitori cu incepere de sambata, a informat marti cotidianul La Presse, mai scrie AFP.