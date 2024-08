Turista prinsa cu droguri ascunse sub o burta falsa de gravida

O femeie din Canada s-a prefacut ca este insarcinata ca sa transporte droguri sub o burta falsa. Aceasta a fost retinuta de autoritatile columbiene dupa ce a incercat sa se urce intr-un avion care mergea spre Toronto.

Femeia care poza in turista gravida a atras atentia in momentul in care o politista de pe Aeroportul International din Bogota a intrebat-o cate luni de sarcina are. Turista a reactionat agresiv, moment in care a atras atentia autoritatilor care au decis sa o perchezitioneze, scrie BBC.

"Femeii nu i-a placut intrebarea politistei, lucru care ne-a facut sa fim suspiciosi in privinta ei. Instinctiv, politista a pus mana pe burta femeii si a simtit ca era prea tare si foarte rece", a declarat directorul adjunct al Departamentului Anti-narcotice al Politiei din Bogota.

In urma perchezitiei, politistii au gasit doua kilograme de cocaina ascunse sub burta falsa. Pe piata neagra, aceasta cantitate de droguri ar fi fost vanduta cu aproximativ 60.000 de dolari.

874 de straini se afla acum in inchisorile columbiene, majoritatea fiind inchisi pentru posesie de droguri.

