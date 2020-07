Un avion cu militari canadieni care se indrepta spre Letonia, intors din drum de teama unor infectii cu coronavirus

Decizia a fost luata atunci cand fortele armate canadiene au aflat ca un individ de la baza militara Trenton (Ontario), de unde decolase avionul, a fost testat pozitiv la coronavirus, a explicat o purtatoare de cuvant a Ministrului Apararii, Jessica Lamirande.Persoana in cauza ar fi putut intra in contact cu cei 70 de pasageri si membri ai echipajului aflati la bordul avionului, a subliniat ea."Sanatatea si bunastarea membrilor nostri si ale aliatilor si partenerilor din Letonia sunt o prioritate", a scris Jessica Lamirande intr-un e-mail transmis AFP. "Decizia fost luata de a face drum intors in loc sa aterizeze in Letonia pentru a evita raspandirea bolii", a adaugat purtatoarea de cuvant.Soldatii vor fi nevoiti sa stea in carantina 14 zile la Trenton inainte de a fi desfasurati din nou in strainatate, a spus ea, precizand ca incidentul nu a avut niciun efect major asupra misiunii canadiene in Letonia.Canada are circa 540 de militari trimisi in Letonia unde conduc, din 2017, un grup tactic al Aliantei Nord-Atlantice.