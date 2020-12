VIDEO Campania de vaccinare anti-COVID a fost lansata si in Canada

Injectia primita de Anita Quidangen intr-un spital din Toronto, retransmisa in direct de televiziuni, vine la mai putin de o saptamana dupa aprobarea vaccinului Pfizer-BioNTech de autoritatile canadiene.Aproape in acelasi timp, o femeie in varsta de 89d e ani, Gisele Levesque, a fost vaccinata dimineata, intr-o casa de batrani din orasul Quebec, a precizat ministrul Sanatatii din Quebec Christian Dube.Quebec ar trebui sa vaccineze personalul medical si pensionarii din casele de batrani situate in Montreal si Quebec."Ma simt bine", a declarat jurnalistilor Quidangen. Aceasta angajata dintr-un centru de ingrijire de lunga durata pentru persoanele in varsta din Toronto s-a aratat "entuziasmata" ca este prima persoana care este vaccinata in Canada.Statele Unite, tara vecina si cea mai indoliata de coronavirus, au inceput de asemenea vaccinarile luni dimineata.Canada, a treia tara care a aprobat vaccinul Pfizer dupa Marea britanie si Bahrain, trebuie sa primeasca pana la 249.000 de doze de acum si pana la finalul lunii.Autoritatile se asteapta sa primeasca 6 milioane de doze de vaccin Pfizer si Moderna - in curs de omologare - in primul trimestru din 2021, permitand sa fie vaccinate 3 milioane de persoane in doua doze.Cea mai mare parte a canadienilor ar trebui sa fie vaccinati in septembrie 2021, a promis premierul Justin Trudeau.Aproape unul din doi canadieni (48%) vrea sa se vaccineze "cat mai curand posibil", fata de 40% acum o luna, potrivit unui sondaj realizat online pe un esantion de 1.603 de canadieni din 8 in 11 decembrie de Institutul "Angus Reid". Un canadian din sapte (14%) nu vrea sa se vaccineze.Al doilea val al pandemiei s-a accelerat in aceste ultime saptamani in Canada si tara a recenzat luni un total de 464.313 cazuri de coronavirus si 13.479 de decese.CITESTE SI: