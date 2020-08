VIDEO Canada: Manifestanti anti-rasisti au daramat o statuie a unui premier din Montreal

A statue of Sir John A. Macdonald, Canada's first Prime Minister, was toppled today in Downtown #Montreal by a group of defund the police radicals.



The SPVM's spokesperson, Jean-Pierre Brabant went on to say, "the protest in general went really well,"#cdnpoli #mtlpoli #polqc pic.twitter.com/knv2EmGeIA - Westphalian Times (@WestphalianNews) August 29, 2020

Statuia de bronz a premierului canadian John A. Macdonald, vandalizata in mod regulat in ultimii ani, se afla la sfarsitul dupa-amiezii de sambata la cativa metri de piedestal, capul rostogolindu-se la o distanta de cativa metri de restul corpului.Statuia amplasata in Piata Canadei in 1895 a fost distrusa de un grup de manifestanti in timpul unui protest la care au participat cateva sute de persoane, demonstratie in care au cerut reducerea finantarii politiei. Imagini cu vandalizarea statuii au fost postate pe social media.Politia a ordonat imediat dispersarea manifestantilor si nu a facut arestari, a declarat un purtator de cuvant contactat de AFP.Executivul condus de John A. Macdonald este acuzat ca a urmarit sa asimileze popoarele indigene inscriindu-le cu forta in scoli-internat unde utilizarea limbilor lor a fost interzisa, o politica declarata in 2015 drept "genocid cultural" de o comisie de ancheta.Primarul Montrealului, Valerie Plante, a condamnat aceste "fapte de vandalism". "Astfel de gesturi nu pot fi acceptate sau tolerate", a declarat aceasta intr-un comunicat. "Stim ca anumite monumente istorice, aici si in alta parte, se afla in centrul unor dezbateri emotionale. Reiterez ca prefer sa le pun in context, mai degraba decat sa le retrag pur si simplu".In urma mortii afro-americanului George Floyd din cauza politiei din Minneapolis, la sfarsitul lunii mai, cateva mii de persoane au semnat o petitie prin care au solicitat inlaturarea statuii de bronz din centrul Montrealului.