Americanii ii cer primei doamne sa readuca gloria Gradinii de Trandafiri de la Casa Alba desfiintata de Melania Trump

Anul trecut, fosta prima doamna, Melania Trump , a cerut eliminarea unor copaci si mai multor flori de aici.Potrivit petitiei, citeaza BBC, schimbarile au reprezentat "un omagiu anost adus ei insasi".Cei care au formulat petitia ii indeamna pe Jill Biden si pe sotul vicepresedintei Kamala Harris, Doug Emhoff, sa ia atitudine si sa refaca aceasta gradina la designul conceput de fosta prima doamna Jackie Kennedy. Aceasta din urma a supervizat ampla renovare a gradinii in anii 1960."Mostenirea lui Jackie a fost luata americanilor care isi amintesc tot ce au insemnat Kennedy pentru noi", se arata in text.Melania Trump a fost criticata la momentul modificarii gradinii cand tara se afla in plina criza provocata de Covid-19.