Barack Obama se va intalni cu Dalai Lama inainte de sfarsitul anului, a anuntat Casa Alba marti, in contextul in care liderul spiritual al budistilor tibetani se afla in prezent la Washington.

Barack Obama a fost criticat in ultimele zile pentru ca nu a programat o intalnire cu liderul spiritual tibetan, sosit luni in capitala americana. Este pentru prima data din 1991 cand Dalai Lama nu se intalneste cu presedintele in cursul unei vizite la Washington.

Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Robert Gibbs, a dezmintit ca administratia americana ar fi cedat presiunilor Chinei de a nu se intalni cu liderul spiritual tibetan decat dupa vizita lui Barack Obama la Beijing, care urmeaza a avea loc in noiembrie.

