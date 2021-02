Casa Alba cere Chinei sa puna la dispozitie datele neprelucrate din primele zile ale epidemiei de Covid-19

Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, a afirmat intr-un comunicat ca este neaparat necesar ca raportul sa fie independent si liber de "modificarile facute de guvernul chinez", ilustrand ingrijorarile exprimate de administratia fostului presedinte Donald Trump , care a decis sa retraga SUA din OMS din cauza acestei probleme.Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat, vineri, ca raman deschise toate ipotezele legate de originea Covid-19, dupa ce Washingtonul a afirmat ca vrea sa evalueze datele unei misiuni conduse de OMS in China , unde a aparut virusul prima oara.O misiune a OMS, care a petrecut patru saptamani in China cautand originea epidemiei de Covid-19, a afirmat in aceasta saptamana ca nu mai cerceteaza posibilitatea ca virusul sa fi scapat din laborator, considerand ca este extrem de improbabil.a afirmat ca suspecteaza ca virusul ar fi putut sa scape dintr-un laborator chinez, fapt negat cu tarie de Beijing.Sullivan a mentionat ca presedintele SUA Joe Biden a inversat rapid decizia de a iesi din OMS, dar a spus ca este imperativ sa se protejeze credibilitatea organizatiei."Reimplicarea OMS inseamna, de asemenea, respectarea celor mai inalte standarde. Avem ingrijorari profunde cu privire la modul in care au fost comunicate constatarile timpurii ale anchetei COVID-19 si intrebari cu privire la procesul utilizat pentru a ajunge la ele".Biden, care isi petrece primul weekend la resedinta prezidentiala din Camp David, in muntii din vestul Marylandului, s-a intalnit sambata cu consilierii sai de securitate nationala.China a refuzat sa furnizeze date brute cu privire la primele cazuri de COVID-19 echipei conduse de OMS care a verificat originile pandemiei, potrivit unuia dintre anchetatorii echipei, ceea ce ar putea complica eforturile de a intelege cum a inceput epidemie.Echipa a solicitat date brute despre pacienti cu privire la 174 de cazuri pe care China le-a identificat inca din faza incipienta a epidemiei din orasul Wuhan, in decembrie 2019, precum si alte cazuri, dar li s-a furnizat doar un rezumat, a declarat pentru Reuters Dominic Dwyer, un expert in boli infectioase australian, membru al echipei OMS,."Este imperativ ca acest raport sa fie independent, iar constatarile expertilor sa nu suporte interventii sau modificari din partea guvernului chinez", a spus Sullivan."Pentru a intelege mai bine aceasta pandemie si a se pregati pentru urmatoarea, China trebuie sa puna la dispozitie datele sale din primele zile ale epidemieii", a spus el.Niciun comentariu nu a fost disponibil imediat din partea ambasadei Chinei la Washington sau a OMS.In viitor, toate tarile, inclusiv China, ar trebui sa participe la un proces transparent si solid pentru prevenirea si reactia la urgentele de sanatate, a mai spus Sullivan.