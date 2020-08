Casa Alba, "profund preocupata" de realegerea in Belarus a presedintelui Aleksandr Lukasenko

"Solicitam guvernului din Belarus sa respecte dreptul la adunarea pasnica si sa se abtina de la utilizarea fortei", a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, Kayleigh McEnany, purtatoare de cuvant a executivului american."Intimidarea candidatilor opozitiei si retinerea manifestantilor pasnici si a jurnalistilor" au "incalcat procesul" electoral, a adaugat ea.Autoritatile din Belarus au anuntat oficial luni victoria zdrobitoare - cu 80,23% din voturi - a presedintelui Lukasenko pentru un al saselea mandat, dupa alegeri prezidentiale marcate de puternice suspiciuni de nereguli.Opozanta Svetlana Tihanovskaia a obtinut putin sub 10% din voturi. Ea a denuntat un scrutin falsificat si i-a cerut lui Lukasenko, care este presedintele tarii de 26 de ani, sa cedeze puterea.In noaptea de duminica spre luni, zeci de persoane au fost ranite in cursul unor manifestatii, in special la Minsk