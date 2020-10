Donald Trump a incheiat tratamentul pentru COVID-19. Medicul de la Casa Alba a anuntat cand si-ar putea relua presedintele activitatile publice

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Conform sursei citate, presedintele "a reactionat per total extrem de bine la tratament" si sanatatea sa "a ramas stabila si lipsita de orice indiciu care sa sugereze un progres al bolii" dupa intoarcerea la Casa Alba."Sambata se implinesc zece zile de la diagnosticul de joi si, pe baza traiectoriei diagnosticelor avansate stabilite de echipa, anticipez pe deplin revenirea in siguranta a presedintelui la angajamentele publice la acel moment", a adaugat Conley.Nerabdator sa reia campania electorala si preocupat sa proiecteze imaginea unui lider in forma, Donald Trump a revenit luni seara la Casa Alba si de atunci a declarat de mai multe ori ca se simte foarte bine.Constrans sa ramana la Casa Alba, Donald Trump a declarat joi ca nu crede ca este contagios si se simte suficient de bine pentru a relua mitingurile de campanie."Mi-ar placea sa organizez un miting in seara asta. Am vrut sa fac unul aseara", a declarat el pentru Fox Business Network, adaugand ca "daca sunt la un miting, stau singur, foarte departe de toata lumea".