Expertul american Anthony Fauci, despre criza COVID: "Intr-o perioada de patru luni a devastat intreaga lume. Si nu s-a terminat"

Potrivit The Guardian, la o conferinta a Biotechnology Innovation Organization, Fauci a spus: "Intr-o perioada de patru luni a devastat intreaga lume. Si nu s-a terminat. Sunt milioane si milioane de infectii in lume si este condensata intr-un foarte scurt interval de timp".Fauci a afirmat ca stia ca o astfel de epidemie va avea loc, dar a fost surprins de "cat de rapid a pus stapanire pe planeta".Expertul a mai declarat ca pandemia de acum difera cu mult de alte crize sanitare recente, inclusiv Ebola si HIV.De la inceputul epidemiei, Statele Unite au inregistrat peste 1,97 milioane de cazuri (aproximativ o treime din totalul mondial) si mai mult de 112.000 de decese, potrivit datelor Johns Hopkins University.Cazurile de infectare cu noul coronavirus s-au inmultit in ultimele zile in California si in partea de sud-vest a Statelor Unite, astfel ca autoritatile din statul Arizona au fost determinate sa reactiveze planul de urgenta pentru institutiile medicale, iar cele din California sa plaseze mai multe districte pe o lista de supraveghere.Peste 18 milioane dintre cei 39 de milioane de rezidenti ai Californiei traiesc in districtele incluse in lista, intre care Los Angeles, Santa Clara si Fresno, potrivit Reuters.Cresterea numarului de contaminari va complica repornirea economiei americane, autoritatile gasindu-se in postura de a reimpune restrictii prin care sa incerce incetinirea raspandirii bolii.Statul New Jersey, unul dintre cele mai afectate, cu peste 12.000 de decese atribuite Covid-19, a ridicat marti ordinul de izolare.Arizona a fost unul dintre primele state care a repornit economia la jumatatea lunii mai si, de atunci, numarul cazurilor a crescut cu 115%. Autoritatile sanitare au spus ca este necesar un nou ordin de izolare a populatiei.