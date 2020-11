In timp ce Joe Biden se pregateste pentru prima zi la Casa Alba, SUA se confrunta cu un Donald Trump care nu-si recunoaste infrangerea

Donald Trump nu-si recunoaste infrangerea

Liderii Partidului Republican raman divizati in ceea ce priveste felicitarea lui Joe Biden pentru victorie si declararea alegerilor ca incheiate si sustinerea unor "cai legale" prin care Trump sa conteste rezultatul acestor alegeri. Unul din avocatii acestei cai din urma este chair Rudolph Giuliani, fostul sau avocat, scrie NYT.Mark Gitenstein (73 de ani), fostul ambasador al SUA la Bucuresti in perioada 2009 - 2012, face parte din echipa de tranzitie anuntata de presedintele-ales, Joe Biden, potrivit site-ului oficial. Informatia, publicata in premiera de Profit.ro, confirma relatia de prietenie de aproape 40 de ani intre Gitenstein si Biden, care au lucrat indeaproape in Senatul SUA, dar si atunci cand Biden era vicepresedintele SUA.In acest moment, Mark Gitenstein este consilier senior pentru comert international la compania de avocatura Mayer Brown, dar si membru in board-ul Fondului Proprietatea, care detine actiuni la majoritatea marilor companii de stat din RomaniaMinistrul de Externe din Germania, Heiko Maas, a declarat luni ca este convins de faptul ca dialogul dintre Washington si Berlin in mandatul lui Joe Biden va fi unul mai lejer, dand ca exemplu controversa privind bugetul de 2% pentru NATO , polemica intens promovata in mandatul lui Donald Trump.Trump a criticat de mai multe ori Germania pe motiv ca bugetul destinat apararii este mai putin de 2% din PIB, obiectiv stabilit de Alianta Nord-Atlantica pentru statele sale membre, arata Reuters.Ministrul german de Externe, Heiko Mass, a declarat, intr-un interviu pentru postul public de radio german (Deutschlandfunk), ca nu crede ca acest subiect se va afla atat de mult in atentia lui Joe Biden cum s-a intamplat in mandatul lui Donald Trump. Acesta din urma mai este de parere ca disputa privind cheltuielile militare nu se va incheia in timpul administratiei Biden, insa e convins ca ea se va desfasura intr-un stil diferitBursa japoneza a atins luni maximul a aproape 30 de ani, in prima zi de tranzactionare dupa ce Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale din SUA, relateaza BBC.Principalul indice al actiunilor din Japonia - Nikkei 225 - a crescut cu 2,5% luni, la un nivel nemaivazut din 1991. Castigurile din Japonia au fost, de asemenea, partial atribuite sectorului auto, cu castiguri puternice, informeaza Digi24, care citeaza BBC.La o zi dupa ce a castigat presedintia Statelor Unite, democratul Joe Biden si consilierii sai au inceput sa discute cum sa reactioneze la criza coronavirusului, intarind in acelasi timp intentia de a elimina diviziunile politice.Intr-un discurs din statul sau natal din Delaware, sambata seara, Biden a transmis un mesaj de unitate si conciliere, declarand ca "este timpul sa vindecam natiunea si sa ajungem la americanii care au votat pentru Trump si la republicanii din Congres"."Munca noastra incepe imediat", a declarat duminica directorul adjunct al campaniei Biden, Kate Bedingfield, la emisiunea "Meet the Press" de la NBC.Sambata, Biden a precizat ca abordarea pandemiei era o prioritate absoluta. Bedingfield a declarat ca Biden intentioneaza sa lanseze luni o forta de lucru pentru coronavirus, pentru a stabili calea de urmat, condusa de fostul chirurg general Vivek Murthy si de fostul comisar al Administratiei pentru Alimente si Medicamente, David Kessler.Biden si consilierii sai vor continua, de asemenea, activitatea de alegere a oficialilor care vor lucra in administratia sa."Saptamana aceasta va incepe sa lucreze cu seriozitate la tranzitie. Va da telefoane. Bedingfield a adaugat ca Biden "va pune in practica mandatul de a aduce tara impreuna - de a unifica, de a reduce presiune, de a lasa deoparte retorica dura a campaniei si de a ajunge la munca grea de guvernare".Trump a refuzat sa-si recunoasca infrangerea si a anuntat ca, incepand de luni, echipa sa de campanie va merge in instanta cu acuzatii de frauda. O reprezentanta a Comisiei Electorale Fededale a spus insa ca nu exista dovezi privind fraude la numararea voturilor.Duminica, acesta a postat mai multe mesaje pe Twitter in care a acuzat deschis fraudarea alegerilor. "Credem ca acesti oameni sunt hoti. Masinile marilor orase sunt corupte. Aceastea au fost alegeri furate. Cel mai bun realizator de sondaje din Marea Britanie a scris in aceasta dimineata ca acestea au fost clar alegeri furate, ca este imposibil de imaginat ca Biden l-a depasit pe Obama in unele dintre statele acestea", a scris Trump. "Acolo unde a contat, au furat ce le trebuia sa fure", a adaugat el.Prima Doamna a SUA, Melania Trump, a transmis pe Twitter, in urma infrangerii sotului ei, ca "poporul american merita alegeri corecte". Mesajul a venit dupa ce presa a scris ca sotia miliardarului republican l-ar fi sfatuit pe Donald Trump sa-si accepte infrangerea, potrivit surselor CNN.Presa americana a anuntat, sambata, ca Joe Biden este castigatorul alegerilor pentru fotoliul de la Casa Alba , iar de atunci numerosi lideri ai lumii i-au transmis democratului mesaje de felicitare. Donald Trump refuza insa sa accepte infrangerea si denunta o frauda electorala care ar fi dus la victoria rivalului sau.Presedintele Vladimir Putin , spre deosebire de omologii sai vest-europeni care s-au grabit sa posteze sambata mesaje de felicitare, nu se pronuntase public, pana duminica seara, in privinta alegerii noului presedinte al Statelor Unite, Joe Biden. In schimb, in urma cu patru ani, Kremlinul transmitea un mesaj presedintelui Trump la cateva ore dupa ce proiectiile presei americane aratau ca el este castigator in fata lui Hillary Clinton , remarca The New York Times."Vreau sa felicit poporul american la finalul acestei perioade electorale si pe Donald Trump pentru victoria sa. Rusia este pregatita si vrea restaurarea pe deplin a relatiilor cu Statele Unite", transmitea Kremlinul la 9 noiembrie 2016.Acum, la Kremlin este tacere. "Putin este un bun soldat si nu se gudura inaintea dusmanilor", spune Serghei Markov, un analist pro-Kremlin.Primele indicii ar arata ca Putin se pregateste pentru o relatie profund antagonica cu urmatorul presedinte american. Chiar daca Donald Trump niciodata nu a dat sperante de apropiere intre Washington si Moscova , politica lui externa prin care a pus intotdeauna America pe primul loc s-a potrivit cu dorinta Kremlinului de a slabi alianta occidentalilor si de a spori influenta rusa in lume, comenteaza NYT.Si daca Kremlinul a pastrat tacerea si duminica, opozantul cel mai vehement al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, a luat-o inaintea presedintelui rus si le-a transmis pe Twitter urari de bine lui Joe Biden si Kamalei Harris, felicitandu-i pe americani ca au auvt un "scrutin liber si corect", o aluzie indirecta la realitatea opusa din Rusia lui Putin.Pe de alta parte, daca in cazul unor lideri din America Latina, precum presedintii Braziliei, Jair Bolsonaro, si Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, reticenta de a-l felicita pe Joe Biden este explicabila, intrucat ei sunt foarte apropiati de Donald Trump, ridica semne de intrebare atitudinea liderului Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care a avut o relatie sinuoasa cu locatarul de la Casa Alba, cu suisuri si coborasuri. Nici Erdogan nu a spus niciun cuvant pana acum despre alegerea lui Joe Biden.In schimb, Ministerul de Externe de la Ankara l-a felicitat duminica pe castigatorul alegerilor prezidentiale din Guineea, dar nu a facut nicio mentiune despre votul din Statele Unite, remarca NBC News.