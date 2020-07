Jens Stoltenberg: SUA "s-au consultat indeaproape" cu aliatii din NATO inainte de anuntul privind relocarea trupelor

"Pacea si securitatea in Europa sunt importante pentru securitatea si prosperitatea Americii de Nord si, in contextul in care ne confruntam cu o lume mai imprevizibila, suntem mai puternici si mai in siguranta atunci cand suntem uniti", a spus Stoltenberg."SUA s-au consultat indeaproape cu toti aliatii NATO inainte de anuntul de astazi", a adaugat el.Secretarul american al apararii, Mark Esper, a anuntat miercuri ca SUA intentioneaza sa retraga 11.900 de militari din Germania si sa-i repozitioneze in alte tari.Aproape 5.600 de membri ai acestui personal militar vor fi repozitionati in alte tari membre NATO, in timp ce 6.400 se vor intoarce in SUA, multi urmand sa fie desfasurati prin rotatie in Europa, a spus Esper intr-o conferinta de presa la Washington Aproximativ 2.000 de soldati vor fi mutati in Belgia si Italia, dar Washingtonul are in vedere relocarea unor trupe si in Polonia si statele baltice, daca se ajunge la un acord cu aceste tari cu privire la statutul lor, a precizat seful Pentagonului.Comandamentul militar american in Europa (Eucom), cu sediul la Stuttgart in prezent, se va muta la Mons, in Belgia, unde se afla comandamentul NATO, ceea ce il va scuti pe generalul american care conduce in mod traditional cele doua structuri sa ''penduleze'' intre cele doua tari.Comandamentul militar american pentru Africa (Africom), care se afla tot la Stuttgart, ar putea sa fie mutat, dar nu a fost inca luata o decizie, a spus seful Pentagonului.Cei 2.500 de soldati ai Fortelor Aeriene ale SUA stationati la baza Mildenhall din Regatul Unit si care urmau sa fie relocati in Germania vor ramane in Regatul Unit.In Germania vor ramane 24.000 de militari americani din 36.000 in prezent.Repozitionarea este facuta "intr-o maniera care va intari NATO, va intensifica descurajarea Rusiei, "ii va reasigura pe aliati" si va "imbunatati flexibilitatea strategica a SUA", a spus Esper, citat de agentia de presa germana.Ministrul apararii a dat asigurari ca obiectivul este unul strategic, in special pentru a descuraja Rusia , dar, la doar cateva minute dupa conferinta sa de presa, presedintele Donald Trump a explicat ca aceasta retragere s-a datorat refuzului ''Germaniei de a plati mai mult''."Ne reducem fortele pentru ca (ei) nu platesc. Este foarte simplu'', a declarat Trump presei de la Casa Alba . El a anuntat in iunie planuri privind o retragere partiala a personalului militar american din Germania, pe fondul unei dispute de lunga durata cu Berlinul privind cheltuielile de aparare.Esper a spus ca primele mutari ar putea avea loc in "cateva saptamani", dar Trump a sugerat ca planul poate fi revizuit. "Daca ar incepe sa-si plateasca facturile, as avea in vedere asta".