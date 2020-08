New York Times: Casa Alba s-a interesat de posibilitatea ca Trump sa fie adaugat pe Mount Rushmore / Trump: Fake news, dar o idee buna

"Casa Alba a abordat guvernatorul statului South Dakota cu privire la adaugarea Presedintelui TrumP PE Mount Rushmore, scrie New York Times", este postarea de pe contul de Twitter al CNN, la care Trump a reactionat cu mesajul: "Aceasta este Fake News din partea 'failing' NY Times si 'bad ratings' CNN. Nu am sugerat asta niciodata, desi, daca luam in calcul toate lucrurile multe reusite in primii trei ani si jumatate, poate mai multe decat orice alta Presedintie, mi se pare o idee buna!".Cnn.com, care citeaza New York Times, noteaza ca guvernatorul Noem a vorbit si in 2018 despre visul lui Trump de a fi imortalizat pe Mount Rushmore. Ea a discutat cu Donald Trump despre acest subiect la prima sa intalnire cu presedintele, in Biroul Oval, si atunci a crezut ca este vorba de o gluma. "Am inceput sa rad. El nu radea, era foarte serior. A spus: 'Kristi, vino aici. A dat mana cu mine si i-am spus: 'Domnule presedinte, ar trebui sa veniti in South Dakota. Avem Mount Rushmore'. Iar el a reactionat: 'Stii ca este visul meu sa am chipul sculptat pe Mount Rushmore?'", a spus Noem intr-un interviu acordat in 2018.Pe Mount Rushmore sunt sculptate chipurile presedintilor George Washington , Thomas Jefferson, Abraham Lincoln si Theodore Roosevelt.