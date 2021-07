Deși s-au vaccinat, au fost testați pozitiv la COVID-19. Unul este oficial la Casa Albă

Un reprezentant al Casei Albe a confirmat că personalul testat pozitiv nu s-a aflat în apropierea clădirii."Conform protocoalelor noastre riguroase pentru Covid-19, oficialul rămâne în afara Casei Albe până va primi rezultatul testului PCR. Unitatea medicală a Casei Albe a efectuat verificări şi a stabilit că persoana respectivă nu a intrat în contact cu alţi angajaţi principali. Persoana are simptome uşoare", a afirmat reprezentatul Casei Albe."Casa Albă este pregătită pentru noi cazuri cu testări regulate. Reamintim că vaccinurile anti-Covid-19 sunt eficiente împotriva formelor severe ale bolii sau spitalizării. Îi dorim colegului nostru recuperare rapidă".Oficialul de la Casa Albă nu a avut recent niciun contact cu preşedintele Joe Biden , a afirmat un alt reprezentant al administraţiei.Purtătoarea de cuvânt al Casei Albe Jen Psaki a precizat că au fost descoperite alte cazuri de Covid printre angajaţi ai Casei Albe, pe lângă cei anunţaţi anterior.Şase parlamentari de Texas au fost testaţi pozitiv pentru Covid-19 de vineri seară. Pentru prima data in Statele Unite, doua femei sunt asezate in spatele lui Joe Biden in cursul marelui sau discurs de politica generala din Congres miercuri seara: vicepresedinta Kamala Harris si presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi