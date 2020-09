SUA afirma ca nu se vor alatura mecanismului COVAX pentru accesul mondial la vaccinuri impotriva COVID-19

Peste 170 de tari se afla in discutii pentru a se alatura acestei initiative, cunoscuta drept COVAX, care a primit deja o contributie de 400 de milioane de euro sub forma de garantii din partea Comisiei Europene.Mecanismul COVAX, condus de Alianta pentru Vaccinuri (GAVI) impreuna cu Coalitia pentru inovatii in domeniul pregatirii pentru epidemii (CEPI) si OMS, urmareste sa accelereze dezvoltarea si fabricarea de vaccinuri impotriva COVID-19 si sa garanteze un acces corect si echitabil pentru fiecare tara din lume.Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Judd Deere, a declarat intr-un comunicat publicat marti ca SUA "nu vor fi constranse de organizatii multilaterale influentate de o Organizatie Mondiala a Sanatatii corupta si de China "."Acest presedinte ( Donald Trump ) va depune toate eforturile pentru a se asigura ca orice nou vaccin este in conformitate cu standardele FDA (Food and Drug Administration) pentru siguranta si eficacitate, si este testat temeinic si salveaza vieti", a adaugat Deere.Decizia Statelor Unite vine dupa ce administratia Donald Trump s-a retras din OMS in iulie, sustinand ca Beijingul are o influenta prea mare in cadrul organizatiei si ca vrea sa urmeze strategia "go-it-alone" (sa actioneze singura) pentru dezvoltarea unui vaccin.