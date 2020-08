SUA anunta negocieri Serbia-Kosovo la inceputul lui septembrie, la Casa Alba

'Suntem bucurosi sa anuntam ca liderii din Kosovo si Serbia se vor intalni la Casa Alba pentru o negociere la 2 septembrie', a scris Richard Grenell pe Twitter Atat presedintele sarb Aleksandar Vucic, cat si premierul kosovar Avdullah Hoti au confirmat ca se vor deplasa la Washington Majoritatea albaneza din Kosovo considera Statele Unite cel mai important aliat al lor, iar premierul Hoti a salutat invitatia, remarcand: 'Kosovo este binecuvantat cu prietenii sai'.Desi reticent, Vucic a declarat la televiziunea sarba privata TV Pink ca Serbia 'nu este in postura de a refuza discutiile'.Intalnirea initiala din cadrul initiativei Casei Albe era prevazuta la data de 27 iunie, dar a fost anulata in urma anuntului ca presedintele kosovar Hashim Thaci a fost pus sub acuzare pentru crime de razboi in timpul conflictului cu Serbia (1998-99) de catre Tribunalul international pentru Kosovo.Serbia refuza sa recunoasca independenta declarata unilateral de Kosovo in 2008 si blocheaza aderarea fostei sale provincii la organizatii internationale.Implicarea SUA in relatiile Serbia-Kosovo a intervenit abrupt la sfarsitul anului trecut, odata cu numirea lui Grenell ca emisar specia al presedintelui Donald Trump Abordarea lui agresiva a scos din ecuatie Uniunea Europeana, care media din 2011 procesul de normalizare a relatiilor.Negocierile desfasurate sub egida UE au produs acorduri multiple menite sa normalizeze relatiile in regiune, dar care au ramas in mare masura neimplementate, negocierile fiind blocate de cel putin doi ani.