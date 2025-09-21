„Divorț pentru supraviețuire”. Tinerii din Cecenia recurg la separări fictive pentru a primi ajutoare sociale

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 13:36
Femeie care a scos verigheta de pe deget FOTO Unsplash

În Cecenia, tot mai multe cupluri recurg la o strategie extremă: divorțează pe hârtie, dar continuă să locuiască împreună și să-și crească copiii. Motivul? Doar așa pot beneficia de alocațiile destinate familiilor cu venituri mici, într-o regiune unde șomajul este ridicat, salariile sunt printre cele mai mici din Rusia, iar traiul devine aproape imposibil fără sprijinul statului.

Oficialii condamnă fenomenul, pe care îl consideră o amenințare la adresa „valorilor tradiționale” și o povară suplimentară pentru buget. Însă pentru familii precum cea a Fatimei, mamă a cinci copii, divorțul fictiv a fost singura soluție după ce veniturile soțului, puțin peste minimul de subzistență, le-au blocat accesul la ajutoare. „Nu mi-am imaginat vreodată că voi accepta așa ceva. Dar după ce am pierdut alocația pentru copilul cu dizabilități, nu am avut de ales”, a mărturisit ea.

Ce alocații și ce salarii sunt

În Cecenia, alocațiile pentru copii pot ajunge la 100% din minimul de subzistență regional, adică până la 174 de dolari pe lună. Dar pragurile de venit sunt atât de stricte încât și o mică depășire anulează dreptul la sprijin. În aceste condiții, mulți părinți aleg să divorțeze fictiv: soția solicită ajutor ca „mamă singură”, iar familia primește bani în plus, esențiali pentru hrană, chirie sau educația copiilor.

Un alt cuplu, Ruslan și Larisa, „divorțați” oficial de cinci ani, recunosc că doar beneficiile suplimentare i-au ajutat să-și termine casa. „Amândoi munceam, dar după chirie și alimente nu rămânea nimic. Cunoșteam și alte familii care au făcut la fel. Pentru noi, acei bani în plus au fost diferența dintre datorii și supraviețuire”, spune Larisa.

Sociologii avertizează că presiunea morală și implicarea autorităților religioase nu pot opri fenomenul. Cât timp salariile rămân de trei ori mai mici decât media națională și costul vieții continuă să crească, necesitatea economică va învinge. „Oamenii nu fac asta din răutate, ci pentru că nu au altă opțiune”, spun experții.

