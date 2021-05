A inceput expulzarea diplomatilor rusi din Cehia. Cum a escaladat conflictul dintre cele doua tari

Acest zbor special va fi urmat de al doilea luni, termenul limita pentru ca 63 de angajati ai ambasadei Rusiei sa paraseasca Cehia.Praga si Moscova au decis in aprilie sa limiteze la 32 numarul diplomatilor din ambasadele lor, urmare a unei crize intre cele doua tari care a vazut zeci de diplomati expulzati de ambele parti.La sfarsitul lui aprilie, guvernul ceh a acuzat serviciile secrete rusesti ca au provocat in 2014 explozia unui depozit de munitie, provocand moartea a doua persoane. Praga a expulzat ulterior 18 diplomati rusi prezentati ca spioni, la care Moscova a raspuns expulzand 20 de diplomati cehi.Mai multe tari europene au expulzat apoi diplomati rusi in semn de solidaritate cu Cehia.Politia ceha cauta pentru presupusul rol in aceasta explozie doi indivizi avand pasapoarte rusesti pe aceleasi nume ca suspectii din tentativa de otravire cu Noviciok a fostului agent spion Serghei Skripal si a fiicei sale la Salisbury, in Marea Britanie, in 2018.Moscova a clasat la mijlocul lui mai Republica Ceha, precum si Statele Unite , pe lista "tarilor neprietenoase" care "au desfasurat actiuni neprietenoase" vizand Rusia , cetateni rusi sau organizatii rusesti.