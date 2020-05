Cehia a intrat in ultima faza de relaxare a restrictiilor si a redeschis hotelurile si restaurantele

Ziare.

com

O alta noutate este ridicarea obligatiei de a purta masca in aer liber, masca sanitara ramanand totusi obligatorie in transportul public, in magazine si in alte spatii inchise, relateaza EFE.Totusi, mastile sunt inca prezente pe chipurile multor trecatori, un lucru care tine insa de precautie si de libera alegere a fiecaruia pentru a se proteja de COVID-19, intr-o tara in care cetatenii au adoptat cu mare seriozitate aceasta masura de protectie.Castelele si palatele si-au redeschis de asemenea portile, la doua luni dupa inceperea teoretica a sezonului turistic (1 aprilie), la fel si pavilioanele acoperite din parcurile zoologice si gradinile botanice.Tot de luni incep sa opereze si serviciile de taxi si sunt permise evenimente colective, inclusiv religioase si culturale, in teatre si cinematografe, cu conditia ca numarul spectatorilor sa nu depaseasca 300 de persoane, iar participantii care nu sunt persoane apropiate sa mentina o distantare fizica de doi metri.Au fost reluate, de asemenea, cursurile din scolile primare, iar elevii cu varste de pana la 10 ani s-au intors in salile de clasa, dar in grupuri reduse de maximum 15 cursanti.Desi este in vigoare deschiderea frontierelor, cehii care nu calatoresc din motive de munca in tarile vecine nu pot intra liber in Slovacia si Germania, ca urmare a restrictiilor aflate inca in vigoare in tarile vecine si care obliga orice persoana sa prezinte un test negativ de coronavirus.