Cehia expulzeaza doi diplomati rusi

"Un angajat al Ambasadei (Rusiei) a trimis informatii deliberat inventate despre un atac planificat impotriva unor politisti cehi (serviciului de informatii) BIS", a declarat Babis in fata presei."Noi am adoptat masuri potrivite si adecvate si am declarat doi membri ai personalului ambasadei personae non gratae", a precizat el.