Cehia o ia de la capat: carantina impusa de luni. Tara are cea mai mare rata de infectare din lume

Executivul a impus purtarea obligatorie a mastii afara - atat in zone locuite, cat si la locul de munca - si a inchis toate scolile, gradinitele si magazinele care vand produse considerate neesentiale.Cehii sunt autorizati sa iasa din cartierul in care locuiesc doar pentru a se duce la serviciu, la medic sau sa-si ingrijeasca rudele si numai cu un documente care sa dovedeasca acest lucru.Cumparaturile sunt posibile doar in departament, iar practicarea sportului si plimbarilor numai in localitatea de resedinta.Ministrul ceh de Interne Jan Hamacek a anuntat ca aceste masuri raman in vigoare timp de trei saptamani, si a precizat ca politia efectueaza controale aleatorii."Singurul obiectiv este inversarea curbei ascendente a noilor infectii si a (numarului) pacientilor la terapie intensiva, inainte sa fie prea tarziu", a subliniat el.Guvernul a impus - incepand de la 28 februarie - o noua stare de urgenta pe o perioada de o luna, un instrument juridic in vederea mentinerii restrictiilor. Cehia este prima tara ca numar de infectari la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile si a doua, dupa Slovenia vecina, ca numar de mortil, potrivit unui bilant AFP.In urma unor iesiri din izolare recurente, din vara, aceasta tara cu 10,7 milioane de locuitori, a inregistrat 1,2 milioane de contaminari si 20.000 de morti de la inceputul epidemiei covid-19.Rata cresterii zilnice a infectiilor a oscilat recent in jurul a 15.000, iar ministrul Sanatatii Jan Blatny a anuntatca se asteapta la o crestere la 20.000 in curand.Vaccinarea este mai lenta decat s-a prevazut. Medicii cehi au administrat un pic peste 600.000 de doze de vaccin, insa livrarile europene de vaccin intarzie sa soseasca.Guvernul lui Andrej Babis a plasat in carantina cele mai afectate trei districte la inceputul lunii, in urma impunerii unei interdictii de circulatie pe timpul noptii si inchiderea restaurantelor, anul trecut.Ministerul Sanatatii a anuntat marti ca serviciile de terapie intensiva au atins limita capacitatii si ca intregul sistem al sanatatii este pus la grea incercare.