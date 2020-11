Cehia va permite din 3 decembrie redeschiderea magazinelor si restaurantelor. Valul pandemiei a inceput sa scada

Cehia va reduce nivelul de risc de la 4 la 3 (pe o scara pana la 5), ceea ce inseamna ca toate magazinele si restaurantele se pot deschide, dar trebuie sa limiteze numarul de clienti pentru a permite distantarea sociala.De asemenea, interdictia de iesire din casa pe timp de noapte va fi ridicata, insa barurile trebuie sa inchida pana la ora 22.00.Muzeele si galeriile de arta se pot deschide, la o capacitate limitata, iar activitatile sportive individuale de interior pot fi reluate. Oamenii se pot aduna in grupuri de pana la 50 in exterior si de pana la 10 in interior, fata de un maximum de sase in prezent.Guvernul este constient ca relaxarea restrictiilor ar putea incetini scaderea numarului de cazuri, dar intentioneaza sa contracareze acest lucru prin inmultirea testelor antigen, a precizat ministrul Sanatatii."Cu cat intervalul in care magazinele sunt deschide inainte de Craciun este mai mic, cu atat concentrarea de persoane in magazine va fi mai mare", a spus el intr-o conferinta de presa.Numarul total de cazuri de infectare a ajuns sambata la 518.649, iar cel al deceselor, la 8.054 in aceasta tara de 10,7 milioane de locuitori. Numarul zilnic de noi cazuri a scazut sub 5.000 in sase din ultimele sapte zile