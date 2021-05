Reactia Cehiei, dupa introducerea in lista tarilor "neprietene" Rusiei: "Este un pas catre escaladarea relatiilor si cu Uniunea Europeana si aliatii sai"

''Consideram aceasta actiune a Federatiei Ruse ca fiind un pas in continuare catre escaladarea relatiilor nu numai cu Republica Ceha, dar si cu Uniunea Europeana si aliatii sai'', a declarat ministerul intr-un comunicat. Guvernul rus a aprobat vineri, 14 mai, asa-numita lista "cu tari neprietenoase", in care au fost incluse doar SUA si Cehia , conform unui ordin executiv publicat de portalul oficial rusesc de informatii juridice, intr-o perioada de tensiuni persistente intre Moscova si statele occidentale, noteaza TASS, Reuters si AFP.Lista include doar doua tari - Statele Unite si Republica Ceha - fata de care se vor aplica masuri in conformitate cu decretul presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin , din 23 aprilie, potrivit TASS.