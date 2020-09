"Sunt un taiwanez", declara presedintele Senatului ceh in fata parlamentarilor de la Taipei

Vystrcil conduce o delegatie ceha formata din 89 de membri ce efectueaza o vizita de sase zile in Taiwan.''Sunt un taiwanez'', a spus Vystrcil in limba mandarina, parafrazandu-l pe fostul presedinte american John F. Kennedy, care in 1963 a rostit celebra 'Ich bin ein Berliner' (Sunt un berlinez) in discursul sau anticomunist adresat populatiei din Berlinul de Vest.Declaratia lui Milos Vystrcil a fost urmata de aplauze intense din partea alesilor taiwanezi.Republica Ceha nu are relatii oficiale cu Taiwanul. Incepand din 1949, Taiwanul are un guvern independent, dar China considera insula parte a teritoriului sau.In timpul interventiei sale, Vystrcil a afirmat ca parlamentele din toate democratiile din lume au drept scop sa apere principiile democratice si a subliniat ca libertatea nu poate fi divizata.Milos Vystrcil este primul presedinte de Senat dintr-o tara aliata fara relatii diplomatice cu Taiwanul ce rosteste un discurs in parlamentul de la Taipei.Presedinte legislativului taiwanez, You Si-kun, a declarat ca vizita lui Vystrcil in Taiwan contribuie la consolidarea prieteniei dintre Praga si Taipei, dar si la adancirea democratiei din cele doua tari.Vizita delegatiei senatului ceh la Taipei fusese initial programata de predecesorul lui Vystrcil, Jaroslav Kubera, care a decedat in luna ianuarie.Anterior, China l-a avertizat pe Milos Vystrcil ca va plati un ''pret greu'' in cazul efectuarii vizitei la Taipei.