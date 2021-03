Tara din Uniunea Europeana cu cel mai mare numar de cazuri noi de COVID-19 in ultimele doua saptamani

Cehia ocupa totodata locul doi in privinta mortalitatii din cauza SARS-CoV-2, cu 238 de decese la un milion de locuitori pentru aceeasi perioada de referinta (14 zile). Este depasita doar de Slovacia, cu 246 de decese la un milion de locuitori, potrivit agentiei europene, citata de EFE.Ministrul sanatatii ceh Jan Blatny a anuntat ca va solicita o extindere a starii de urgenta , care expira la 28 martie. Totodata, companiile mici, cu un numar de 10 pana la 49 de angajati, vor trebui sa efectueze teste saptamanale pentru detectarea coronavirusului in randul personalului (companiile mari fac deja acest lucru din 3 martie), si vor beneficia in acest sens de o subventie publica de 2,3 euro pe test. Masura trebuie pusa in practica din 26 martie.Pana in prezent, 1,1 milioane de persoane s-au vaccinat in Cehia , tara cu 10,71 milioane de locuitori care doreste sa atinga o capacitate de vaccinare de 100.000 de persoane pe zi, dupa cum a declarat premierul Andrej Babis.Bulgaria a inregistrat un numar record de spitalizari din cauza coronavirusului, cu 7.269 de pacienti, in timp ce autoritatile regionale au in vedere inasprirea restrictiilor pentru a limita imbolnavirile.Potrivit datelor Uniunii Europene, Bulgaria este a patra tara din blocul comunitar cu cel mai mare numar de decese raportat la populatie in ultimele 14 zile, dupa Slovacia, Cehia si Ungaria. Din cauza cresterii tuturor indicatorilor - spitalizari, contagieri si decese - unii experti cred ca Bulgaria se afla deja la inceputul unui al treilea val epidemic.Responsabilii din sectorul sanitar din Sofia, capitala cu 1,3 milioane de locuitori, iau in calcul inchiderea pentru 14 zile a tuturor barurilor si restaurantelor, a centrelor comerciale si scolilor pentru a stavili virusul.Autoritatile din domeniul sanitar national au avertizat ca ''in doua sau trei saptamani se asteapta varful imbolnavirilor '', dupa care se va inregistra o tendinta descendenta. Daca pronosticul se va dovedi corect, atunci varful imbolnavirilor va coincide cu alegerile legislative din 4 aprilie, ceea ce ar putea avea ca efect o rata de participare la vot scazuta.Si sefa Departamentului de Sanatate Publica din Ungaria, Cecilia Muller, a avertizat ca numarul cazurilor de coronavirus va creste si mai mult in urmatoarele saptamani din cauza extinderii tulpinilor mai usor transmisibile ale coronavirusului. Ungaria a inregistrat in ultimele 24 de ore noi recorduri de spitalizari pentru coronavirus, cu 9.844 de persoane internate, dar si in ceea ce priveste numarul persoanelor conectate la aparate de respiratie artificiala, 1.067.In ultimele sapte zile, Ungaria, tara cu 9,7 milioane de locuitori, a inregistrat in medie 7.702 de cazuri zilnice noi si 154 de decese asociate COVID-19. In ultimele zile, autoritatile de la Budapesta au avertizat cu privire la situatia grava provocata de pandemie si, potrivit presei locale, ar putea fi introduse noi restrictii in viitorul apropiat.