Echipa de experti de la Cernobil sustine ca se inregistreaza o crestere record a activitatii nucleare in limite de siguranta

Cresterea 'densitatii fluxului de neutroni' care, daca ar fi semnificativa, ar putea indica o reactie nucleara necontrolata, nu constituie un pericol pentru un astfel de eveniment, pe baza unor modele matematice, declara personalul de la Cernobal. Nivelurile ridicate de radiatii si daunele suferite fac sa nu fie posibila stabilirea cu exactitate a situatiei de sub reactorul distrus.'Dupa amplasarea noului sarcofag sigur in pozitia sa proiectata, de mai bine de patru ani, se observa intr-adevar o crestere a densitatii fluxului de neutroni', constata oamenii de stiinta de la Institutul pentru probleme de securitate la centralele nucleare din Ucraina intr-un comunicat.'In prezent, informatiile date de senzorii din toate incaperile indica valori stabile, fara o tendinta crescatoare. Nivelurile actuale nu prezinta un pericol pentru o reactie in lant autonoma', conform aceluiasi comunicat.Reactorul nr.4 de la centrala Cernobil , 108 km nord de capitala ucraineana Kiev, a explodat in aprilie 1986 in timpul unui test de siguranta esuat, in cel mai grav accident nuclear din lume. Norul care purta particule radioactive a afectat o buna parte din Europa, iar zeci de mii de oameni au fost obligati sa se evacueze.Oamenii de stiinta sustin ca s-a inregistrat o crestere a fluxului de neutroni intr-o camera unde ar fi patruns combustibil nuclear din reactorul distrus, posibil in timpul instalarii noului adapost deasupra reactorului.Expertii de la Institutul pentru probleme de securitate la centralele nucleare din Ucraina spun ca, inainte de a incepe lucrarile de instalare a noului sarcofag la sfarsitul anului 2016, combustibilul a fost racit de apa de ploaie si care a disparut intre timp.'Pe baza estimarilor predictibile este de asteptat ca in viitor sa existe o crestere a densitatii fluxului de neutroni, crestere ce va fi determinata de procesul de pierdere a umiditatii', explica ei intr-un comunicat.'Datele experimentalor actuale confirma aceasta ipoteza stiintifica', afirma ei, adaugand ca studiaza si monitorizeaza cu multa atentie reactorul avariat.