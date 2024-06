Amenintari cu moartea pentru redactia Charlie Hebdo - Politia face ancheta

Parchetul Parisului a deschis o ancheta, pe 22 iunie, cu scopul de a-i gasi pe autorii unor amenintari adresate pe Facebook si prin e-mail redactiei Charlie Hebdo, au anuntat miercuri surse judiciare.

Conducerea revistei satirice a depus plangere dupa ce a descoperit aceste mesaje, primul trimis pe 8 iunie, potrivit acestei surse, care a confirmat astfel pentru Reuters o informatie publicata de Le Parisien.

Citidianul citat scrie ca aceste mesaje "amenintatoare" sugereaza ca membri ai redactiei ar putea sa fie din nou tintele unor atacuri.

Potrivit ziarului, mesajele evoca in mod clar o vointa de a ataca fizic jurnalisti de la Charlie Hebdo. "Este vorba despre uciderea, din nou, a mai multor membri ai redactiei", a declarat o sursa apropiata anchetei.

Conducerea Charlie Hebdo nu a dorit sa comenteze pe marginea acestor informatii pentru Le Parisien.

Saptamanalul satiric a primit in total aproximativ 20 de mesaje, in principal pe pagina de Facebook si pe e-mail.

Ancheta a fost incredintata Brigazii pentru reprimarea delincventei vizand persoane (BRDP), precizeaza sursa judiciara citata de Reuters.

Anchetatori BRDP, din cadrul Politiei Judiciare pariziene au fost insarcinati - in secret - sa ia urma autorilor mesajelor, potrivit ziarului parizian.

Revista Charlie Hebdo - in sediul careia au fost ucisi opt membri ai redactiei pe 7 ianuarie 2015 de catre doi atacatori ce s-au revendicat din partea Al-Qaida in Peninsula Arabia (AQPA) - a fost tinta unei serii de amenintari dupa ce a publicat caricaturi cu profetul Mahomed in 2006.