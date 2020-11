Caricatura sfasietoare publicata in cel mai recent numar al revistei Charlie Hebdo. "Intr-o zi ar trebui sa ilustreze cartile de istorie"

Imaginea infatiseaza un grup de dansatoare de cabaret cu rochiile ridicate si cu sanii la vedere, dar tinandu-si capetele sub brat. Pe fundal apare si simbolul celebrului Moulin Rouge. Textul care insoteste imaginea este "Franta va fi intotdeauna Franta".Caricatura este prezentata pe pagina de Facebook a publicatiei Charlie Hebdo si ilustreaza numarul care va fi disponibil in format fizic incepand de miercuri, 4 noiembrie.Desenul trimite catre atentatele teroriste din ultima perioada, in care cetateni obisnuiti din Franta au sfarsit decapitati de extremisti islamisti.Sustinatorii atacurilor violente au acuzat ca presedintele Macron ar fi incurajat manifestarile sarcastice la adresa profetului Mahomed si ca represaliile ar fi fost generate inclusiv de o caricatura pe aceasta tema publicata de Charlie Hebdo.Multe dintre comentariile publicate pe pagina de Facebook a publicatiei sustin caricatura. Comentariul cel mai popular: "Amuzanta, sfasietoare, incurajatoare. Intr-o zi ar trebui sa ilustreze cartile de istorie".