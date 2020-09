Charlie Hebdo: Procesul privind atentatele comise in Franta in ianuarie 2015 a inceput la Paris

Paisprezece acuzati sunt urmariti in acest dosar, fiind suspectati de sustinere logistica in grade diferite acordata fratilor Cherif si Said Kouachi si lui Amedy Coulibaly, autorii atacurilor care au declansat un val de atentate jihadiste fara precedent in Franta.Acest proces istoric, care se desfasoara sub o inalta supraveghere politieneasca, urmeaza sa se incheie la 10 noiembrie.In sala, unde au ajuns cu putin timp inainte de orele locale 10:00 (08:00 GMT) mai multi oameni care au scapat cu viata din atentate si fosti si actuali angajati ai Charlie Hebdo, acuzatii au luat loc in doua boxe cu geamuri transparente, incadrati de politisti cu cagule."Sa nu ne fie frica, nici de terorism , nici de libertate", a indemnat avocatul revistei satirice Charlie Hebdo, Richard Malka, la intrarea in sala. "In fond, spiritul lui Charlie este acesta: sa refuzi sa renunti la libertati, (sa refuzi) sa renunti la a rade, (sa refuzi) sa renunti chiar si la blasfemie".Pentru a marca deschiderea procesului, saptamanalul satiric a republicat caricaturile cu Mahomed, chiar si pe aceea care a facut din revista o tinta a jihadistilor."Aceasta este o alegere curajoasa, o alegere demna (...) o afirmare foarte puternica a libertatii lor de exprimare, a refuzului lor de a se lasa intimidati", a salutat Christophe Deloire, presedintele organizatiei Reporteri fara Frontiere (RSF).Dintre suspecti, trei lipsesc si sunt judecati din oficiu: Hayat Boumeddiene, iubita lui Coulibaly si jihadista, precum si fratii Belhoucine, toti trei plecati cu cateva zile inainte de atacuri spre zona irakiano-siriana.Decesul fratilor Belhoucine, evocat de diverse surse, nu a fost niciodata confirmat in mod oficial. Hayat Boumeddiene, considerata o vreme decedata, este suspectata acum ca a fugit in Siria