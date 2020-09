Publicatia de satira Charlie Hebdo republica ilustratiile cu Mahomed care au facut-o tinta jihadistilor in urma cu cinci ani

"Nu vom dormi vreodata. Nu vom renunta vreodata", a justificat decizia directorul saptamanalului, Riss, in ajunul inceperii procesului atentatului din 7 ianuarie 2015, in urma au fost ucisi, in redactie, 12 oameni.Noul numar, care va cuprinde caricaturile, va fi lansat in print miercuri.Cele 12 desene, publicate initial de cotidianul danez Jyllands-Posten, pe 30 septembrie 2005, apoi de Charlie Hebdo in 2006, ii arata, intre altele, pe profet purtand o bomba pe turban, si un personaj inarmat cu un cutit flancat de femei imbracate in negru."Ne-a fost deseori cerut, dupa ianuarie 2015, sa producem alte caricaturi cu Mahomed. Am refuzat intotdeauna, nu pentru ca ar fi interzis, legea ne permite sa facem asta, ci pentru ca era necesar un bun motiv pentru asta, un motiv care are sens si care aduce ceva in dezbatere", a explicat redactia publicatiei intr-un articol publicat in numarul de saptamana aceasta.Echipa a daugat: "Sa republicam in saptamana inceperii procesului atentatelor din ianuarie 2015 aceste caricaturi ni se pare indispensabil".