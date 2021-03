Reactii dure la noua coperta a revistei Charlie Hebdo. Regina apare sufocand-o cu genunchiul pe Meghan Markle, trimitere la uciderea lui George Floyd

Publicatia, care s-a mai confruntat cu critici pentru desenele sale controversate, a starnit din nou indignare la doar cateva zile dupa ce ducele si ducesa de Sussex au sustinut ca au resimtit un rasism deschis din partea membrilor familiei si a personalului din familia regala.Imaginea pare sa reproduca infricosatoarea moarte a lui George Floyd, care a murit dupa ce ofiterul de politie, Derek Chauvin, a ingenuncheat pe gat mai mult de opt minute, in ciuda rugamintilor disperate ale lui Floyd pentru ajutor, strigand: "Nu pot respira".Cel mai recent desen animat de pe prima pagina a revistei de satira franceza Charlie Hebdo, intitulat "De ce Meghan a renuntat la Buckingham", infatiseaza Regina ingenuncheata pe gatul lui Meghan Markle asa cum spune ducesa "pentru ca nu mai puteam respira", facand comparatii cu moartea lui George Floyd in timp ce in custodia politiei in Minneapolis, Minnesota, in mai anul trecut.Oamenii de pe retelele sociale si activistii au considerat desenul animat drept "gresit" si "ingrozitor".CEO-ul grupului de reflectie pentru egalitatea raselor, dr. Halima Begum, Runnymede, a scris pe Twitter : "Charlie Hebdo, acest lucru este gresit la fiecare nivel. Regina in rolul criminalului lui George Floyd zdrobindu-i gatul lui Meghan?"Meghan spune ca nu poate respira? Acest lucru nu depaseste limitele, nu face pe nimeni sa rada sau sa conteste rasismul. "Indeparteaza problemele si provoaca infractiuni, in general."Ca raspuns, grupul de campanie WindrushAnchor a spus: "Un raspuns slab si prost conceput din partea lui Charlie Hebdo, care, daca exista ceva, da foc problemei."Aceasta marca de satira simplista nu are loc in lupta impotriva rasismului. Cu totul ingrozitor si intristator.Un alt utilizator de Twitter a scris: "Este aceasta libertatea de exprimare de care Charlie Hebdo este atat de pasionat? Rasismul, lipsa de respect si ofensa au trecut ca satira? Imi pare rau, dar nu Je suis pentru mine."Aceasta nu este altceva decat fanatism rasist si incitare la ura. Faceti mai bine cu platforma dvs. si cresteti. 'Si avocatii negri si asiatici ForJustice au postat pe Twitter ca coperta era "rasist scandalos, dezgustator si fascist", adaugand ca revista "proxeneteaza trauma lui George Floyd pentru profit".Moartea lui George Floyd in mai 2020 a starnit indignare in timp ce au aparut imagini video cu un ofiter de politie ingenuncheat pe gat, in ciuda faptului ca el a spus ca nu poate respira si membrii publicului pledand sa se opreasca.