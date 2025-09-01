China și „Noul Drum al Mătăsii”: de la promisiuni uriașe la datorii imense și scandaluri de corupție

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 09:15
citiri
China și „Noul Drum al Mătăsii”: de la promisiuni uriașe la datorii imense și scandaluri de corupție
FOTO: YouTube BBC

Inițiativa Belt and Road (BRI), lansată cu fast de Beijing în 2013, trebuia să fie un „drum al mătăsii” modern, menit să lege Asia de restul lumii prin investiții masive. La 12 ani distanță, bilanțul arată însă contraste puternice: de la proiecte care au stimulat turismul și comerțul regional, la construcții de slabă calitate, datorii greu de gestionat și acuzații de corupție.

În cei peste zece ani de existență, China a semnat memorandumuri cu circa 150 de țări, acoperind 40% din PIB-ul mondial. Angajamentele BRI au depășit 1.300 de miliarde de dolari, dintre care 775 de miliarde în contracte de construcții și 533 de miliarde în investiții directe. Printre succese este adesea amintită calea ferată China–Laos, inaugurată în 2021. Dar în Ecuador, barajul Coca Codo Sinclair a devenit simbolul eșecurilor, fiind asociat cu corupție, impact negativ asupra mediului și lucrări de slabă calitate.

Țări care au întors spatele Beijingului

Nu toate statele au rămas în inițiativă. Italia, singura țară din G7 care intrase în BRI, s-a retras în 2023, iar Panama a făcut același pas în 2025, pe fondul presiunilor americane legate de Canalul Panama. Washingtonul a salutat aceste decizii, în timp ce Beijingul a acuzat SUA de „denigrare și sabotaj”.

În fața criticilor, China și-a schimbat tactica. Dacă la început promova proiecte gigantice, cu vizibilitate ridicată și riscuri mari, acum vorbește despre „proiecte mici, dar frumoase”, mai sustenabile și cu șanse mai mari de a fi duse la bun sfârșit.

