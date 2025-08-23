China ia în calcul trimiterea de trupe în Ucraina. Care este singura condiție pusă de Beijing

China s-ar putea implica direct în conflictul din Ucraina prin participarea la o misiune de menținere a păcii. Informația, dezvăluită de publicația germană Welt am Sonntag, arată că Beijingul este pregătit să trimită soldați, dar numai dacă prezența lor ar fi susținută de un mandat al Organizației Națiunilor Unite.

Diplomați europeni au confirmat că autoritățile chineze au transmis disponibilitatea de a lua parte la o astfel de misiune. La Bruxelles, reacțiile au fost împărțite. Pe de o parte, un rol activ al Chinei ar putea crește șansele ca statele din Sudul Global să accepte prezența unor forțe străine pe teritoriul Ucrainei. Pe de altă parte, există temeri că Beijingul ar putea folosi această oportunitate pentru a spiona și, în caz de confruntare, să se alinieze de partea Rusiei.

Rusia cere să fie inclusă în discuțiile de securitate

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis că nu poate exista un acord privind garanțiile de securitate oferite Ucrainei fără participarea Moscovei și, eventual, a Beijingului. Declarațiile sale contrazic poziția exprimată recent de președintele american Donald Trump, care susținea că Vladimir Putin nu ar avea o problemă cu angajamentele de securitate europene.

Președintele Volodimir Zelenski a respins însă ideea de a implica China, afirmând că Ucraina are nevoie doar de sprijinul țărilor dispuse să o ajute efectiv.

Între timp, Beijingul continuă să susțină Rusia prin achiziții masive de petrol și livrări de componente electronice utilizate la fabricarea de arme, în cadrul unui parteneriat pe care cele două țări îl definesc ca „fără limite”.

Ads