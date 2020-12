Studiu: 5% din totalul populatiei din Wuhan, infectata cu Covid. 500.000 de persoane s-ar fi imbolnavit de la debutul pandemiei

Probe din Hubei, Beijing si Shanghai

Populatia orasului Wuhan din provincia Hubei, unde a fost descoperit noul coronavirus, la finalul anului trecut, este de 11 milioane.Daca rezultatul studiului este real,decat cel raportat oficial pentru Wuhan, de 50.354.In China, cazurile asimptomatice nu sunt contabilizate oficial.Rezultatele studiului au fost prezentate inaintea unei vizite pe care o echipa internationala de oameni de stiinta o vor intreprinde in Wuhan pentru a investiga originea coronavirusului. Echipa va ajunge aici luna viitoare, dupa mai multe luni de negociere cu Beijingul, care a aratat reticenta cu privire la o ancheta independenta.Anul acesta, China a fost acuzata de lipsa de transparenta referitor la cifrele comunicate in pandemie. Multi critici si-au aratat indoiala privind datele.Pentru acest nou studiu au fost prelevate probe de la 34.000 de oameni din Wuhan, din provincia Hubei, din Beijing, Shanghai si alte patru provincii, au transmis oficialii.Pentru Wuhan, cercetatorii au descoperit o rata de prevalenta a anticorpilor de 4,43%, iar in provincia Hubei, de 0,44%.Dintre cei 12.000 de oameni testati pentru anticorpi in afara Hubei doar doi au avut rezultat pozitiv.Studiul a fost efectuat la o luna dupa ce China a anuntat ca a oprit primul val al pandemiei. El concluzioneaza ca numarul celor infectati in afara Wuhan a fost mic, sustinand ca masurile luate in Wuhan au prevenit raspandirea virusului la o scara mai mare in tara.La inceputul anului a fost descoperit ca noul coronavirus avea legatura cu o piata din Wuhan si a fost sugerat ca acolo a facut trecerea de la animale la oameni. Insa expertii cred acum ca acolo doar a fost amplificat.