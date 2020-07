Accidentul de autobuz in care 21 de elevi din China au murit a fost provocat de soferul furios ca i se demoleaza casa

Tragedia, in care 21 de persoane si-au pierdut viata si 15 au fost ranite, s-a petrecut in ziua de 7 iulie la Anshun, in provincia saraca Guizhou.In autobuz se aflau elevi de liceu care dadeau bacalaureatul, ale carui probe incepusera marti dimineata.Imagini surprinse de camere de supraveghere si difuzate de autoritati arata cum vehiculul isi schimba brusc traiectoria, loveste o bariera de securitate de pe marginea soselei si plonjeaza in lacul artificial.Ancheta a scos la iveala ca soferul autobuzului, in varsta de 52 de ani, era 'nemultumit de viata sa' si bulversat de aflarea vestii, chiar in aceeasi zi, ca locuinta pe care o inchiriase urma sa fie demolata, a indicat politia din Anshun, intr-un comunicat difuzat duminica pe retele sociale.Soferul bause alcool in timpul serviciului.Informatia fusese relatata mai intai vineri de publicatia economica Caixin, dar a fost ulterior blocata online.Exproprierile de terenuri si demolarile rapide de locuinte de catre responsabili locali pentru proiecte de dezvoltare sunt o sursa majora de furie si de instabilitate in China , noteaza AFP.Luni, numeroase media au preluat informatia, foarte urmarita pe retelele sociale.'De ce sa le provoci durere atator familii?', intreba un utilizator al retelei Weibo, referindu-se la soferul decedat.Altii, in schimb, puneau problema exproprierilor si a despagubirilor prea mici oferite persoanelor ale caror case sunt demolate.'Nu am simpatie fata de sofer, dar il inteleg', a scris un internaut.La sfarsitul lui 2018, o disputa petrecuta intr-un autobuz public care circula pe un pod din Chongqing (sud-vest) a provocat caderea vehiculului in fluviul Yangtse, cel mai lung din China, si moartea a cel putin 13 persoane.