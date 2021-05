Acuzatii grave aduse Chinei de inalti oficiali americani: "Ati transformat provincia Xinjiang intr-o inchisoare in aer liber"

Fostul secretar de stat Mike Pompeo a declarat in ianuarie ca actiunile Chinei in Xinjiang constituie crime impotriva umanitatii si genocid, afirmatie sustinuta si de succesorul sau, Antony Blinken. China respinge acuzatia si spune ca respinge extremismul in Xinjiang.Daniel Nadel, un inalt functionar al Biroului pentru Libertatea Internationala din cadrul Departamentului de Stat, a declarat ca situatia s-a schimbat de la utilizarea a ceea ce China numeste "centre de educatie si formare profesionala" pentru a-i retine uigurii etnici si alti musulmani , la utilizarea supravegherii care in esenta "transforma intreaga regiune intr-o inchisoare in aer liber "."Miscarile oamenilor sunt urmarite indeaproape. Aveti oameni care au fost desemnati sa locuiasca cu uigurii pentru a-i tine sub control. Aveti oameni care merg pe piata si care trebuie sa raporteze de fiecare data cand merg la un alt stand al pietei", a spus el la un briefing de presa.Asuprirea musulmanilor este "punctul culminant al deceniilor de reprimare a adeptilor religiosi" in China, a adaugat Nadel.Raportul Departamentului de Stat, o actualizare anuala a libertatii religioase din intreaga lume, detaliaza si persecutia de catre China a grupului spiritual Falun Gong.Blinken a anuntat ca impune o interdictie de viza oficialului chinez Yu Hui si familiei acestuia, pentru implicarea lui Yu Hui in detentii arbitrare ale adeptilor Falun Gong.