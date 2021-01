Administratia Trump a sanctionat o companie de stat din China. Pe lista neagra de firme cu legaturi cu armata Chinei se afla si Xiaomi

Statele Unite acuza ca folosesc constrangerea impotriva statelor cu revendicari in Marea Chinei de Sud.Masurile administratiei Trump vor amplifica tensiunile cu China , inaintea inaugurarii presedintelui ales Joe Biden , pe 20 ianuarie.Companiile vor fi supuse unei noi interdictii americane pentru investitii, care obliga investitorii americani sa vanda activele la firmele trecute pe liusta neagar, pana pe 11 noiembrie 2021.Statele Unite se opun de mult timp pretentiilor teritoriale extinse ale Chinei asupra Marii Chinei de Sud, o zona bogata in resurse, care este, de asemenea, o ruta comerciala strategica.Washingtonul acuza Beijingul ca incearca sa intimideze alte state de coasta din Asia de Sud-Est, precum Vietnam si Filipine, care au pretentii in regiune.China afirma ca Washingtonul a incercat sa provoace controverse cu privire la revendicarile de suveranitate maritima si sa destabilizeze regiunea prin trimiterea de nave de razboi si avioane in Marea Chinei de Sud."Statele Unite sunt alaturi de statele reclamante din Asia de Sud-Est care incearca sa-si apere drepturile si interesele suverane, in concordanta cu dreptul international", a declarat secretarul de stat Mike Pompeo, la anuntarea sanctiunilor."Vom continua sa actionam pana cand vom vedea ca Beijingul isi inceteaza comportamentul coercitiv in Marea Chinei de Sud", a mai spus acesta.Pompeo afirma intr-un comunicat ca Statele Unite impun restrictii de vize persoanelor chineze, inclusiv unor directori de intreprinderi de stat si unor oficiali ai Partidului Comunist Chinez si ai marinei.Sanctiunile sunt indreptate impotriva celor "responsabili sau complici in recuperarea, constructia sau militarizarea pe scara larga a avanposturilor disputate in Marea Chinei de Sud sau utilizarea (de catre China) a constrangerii impotriva reclamantilor din Asia de Sud-Est pentru a le inhiba accesul la resursele offshore in Marea Chinei de Sud".Restrictiile se pot aplica si membrilor de familie apropiati, a spus el.Departamentul Comertului a acuzat ca grupul CNOOC ca hartuieste si ameninta explorarea si extractia petrolului si gazelor offshore in Marea Chinei de Sud, "cu scopul de a creste riscul politic pentru partenerii straini interesati, inclusiv Vietnamul".Departamentul a adaugat CNOOC la o "Lista de entitati" care impune firmelor sa dolicite sa li se acorde o licenta speciala inainte de a putea primi exporturi de articole de inalta tehnologie de la furnizori din SUA.Departamentul a mai anuntat ca adauga firma de aviatie chineza Skyrizon pe o lista de utilizatori finali militari (MEU), cu privire la capacitatea sa de a dezvolta produse militare, inclusiv motoare de aeronave, restrictionand accesul la exporturile SUA.Pompeo a spus ca China a folosit CNOOC si alte intreprinderi de stat ca arme pentru a incerca sa isi impuna revendicarile teritoriale ilegale in Marea Chinei de Sud.El a mai spus ca CNOOC a instalat, in 2004, o platforma de cercetare gigantica in largul insulelor Paracel, in incercarea de a intimida Vietnamul.